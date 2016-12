foto Ap/Lapresse

07:06

- Un uomo d'affari cinese è stato condannato da un tribunale Usa a 12 anni di prigione per aver venduto software rubato usato nella difesa, nella tecnologia aerospaziale e nell'ingegneria, per un valore sul mercato di 100 milioni di dollari. L'ufficio del procuratore distrettuale del Delaware ha reso noto che Xiang Li, 36 anni, sarà deportato in Cina dopo il rilascio dal carcere. Li era stato arrestato nel giugno 2011.