foto Ap/Lapresse

01:55

- A Istanbul, Gezi Park si è trasformato in un ospedale da campo per i feriti negli scontri con la polizia intervenuta in forze per lo sgombero del parco e di piazza Taksim. Un'infermiera volontaria parla di ustioni, di persone colpite dai bossoli dei lacrimogeni, alla testa o altrove, di cadute, fratture, crisi d'asma, e di chi necessita di punti di sutura. "Qui ci accontentiamo di fermare le emorragie, poi li mandiamo in ospedale", aggiunge.