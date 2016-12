foto Ap/Lapresse

01:20

- In un edificio occupato da miliziani di Al Qaeda nel Maghreb islamico sono state trovate le fotocopie di un manuale dettagliato e in arabo per l'uso di un potente missile portatile terra aria. Il ritrovamento a Timbuktu, in Mali, liberata a gennaio dalle forze francesi, preoccupa gli Usa. I missili sono i SA-7, noti come Manpads, che possono abbattere senza problemi un aereo commerciale. La guida proverebbe anche che i terroristi hanno il missile.