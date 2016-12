foto Ap/Lapresse

00:16

- Gli scontri tra manifestanti che chiedono le dimissioni del premier turco Recep Tayyip Erdogan e le forze dell'ordine non sono solo a Istanbul. Anche nella capitale Ankara, migliaia di manifestanti protestano in via Kennedy, una delle arterie vicino a piazza Kizalay, teatro di violenti scontri negli ultimi giorni. Come in piazza Taksim a Istanbul la polizia è intervenuta con il lancio di lacrimogeni contro la folla.