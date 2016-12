Usa, bimbo di cinque anni si salva dal tornado e muore sbranato dal cane degli amici di famiglia

foto Getty Correlati Oklahoma, tornado rade al suolo una cittadina<BR>Obama: "Tra i più distruttivi della storia" 18:21 - Si è salvato dal tornado che il mese scorso ha devastato Moore, sobborgo di Oklahoma City, per morire sbranato dal cane della famiglia che lo ospitava assieme ai suoi genitori a Jessieville, in Arkansas. La vittima è un bimbo di 5 anni, aggredito dall'animale sotto gli occhi della proprietaria, che però non è riuscita a bloccare in tempo il cane. - Si è salvato dal tornado che il mese scorso ha devastato Moore, sobborgo di Oklahoma City, per morire sbranato dal cane della famiglia che lo ospitava assieme ai suoi genitori a Jessieville, in Arkansas. La vittima è un bimbo di 5 anni, aggredito dall'animale sotto gli occhi della proprietaria, che però non è riuscita a bloccare in tempo il cane.

Il bimbo e la sorellina di 2 anni erano con gli amici di famiglia mentre i genitori lavoravano per ricostruire la loro casa, distrutta dal tornado. Il piccolo stava facendo i capricci perché non voleva allacciare le scarpe quando il cane, un Bullmastiff, lo ha attaccato. La proprietaria dell'animale, Lynn Geiling, 50 anni, ha detto agli investigatori di aver cercato di staccarlo immediatamente dal bambino, ma non ci è riuscita. Quindi ha chiamato il marito, ma quando ha separato il cane dal bambino era troppo tardi, e i medici non hanno potuto dare altro che dichiararne la morte.