foto Reuters

16:35

- Edwar Snowden, la "talpa" del datagate, è stato licenziato il 10 giugno dalla Booz Allen, la compagnia militare privata per cui lavorava, per violazione del codice etico dell'azienda. L'ex tecnico della Cia, che è a Hong Kong, in Cina, ora cerca un Paese che gli possa dare asilo politico. Julian Assange, rifugiato nell'ambasciata ecuadoriana a Londra, in un'intervista alla Cnn oggi gli ha consigliato "di andare in America Latina".