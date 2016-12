foto Twitter Correlati Usa, esplosione all'aeroporto di Atlanta 16:44 - Un'esplosione si è verificata all'aeroporto di Atlanta, in Georgia, negli Stati Uniti. Secondo quanto riporta la stampa locale, l'esplosione sarebbe avvenuta in un hangar per la manutenzione. Evacuato uno dei terminal. - Un'esplosione si è verificata all'aeroporto di Atlanta, in Georgia, negli Stati Uniti. Secondo quanto riporta la stampa locale, l'esplosione sarebbe avvenuta in un hangar per la manutenzione. Evacuato uno dei terminal.

Secondo le autorità aeroportuali, dietro l'esplosione non ci sarebbe "alcun segno di terrorismo o di attacco pianificato", sottolineando che si sta indagando sulle cause dell'incidente che potrebbe essere stato causato da problemi elettrici, in un hangar. L'esplosione non avrebbe causato feriti.



Allarme bomba anche nell'area del Parlamento della Georgia - Almeno altri due allarmi bomba ad Atlanta starebbero interessando l'area del parlamento dello Stato della Georgia. Lo riferisce la stampa locale. L'area è stata evacuata.



L'allarme ha riguardato la zona di Georgia Capitol, nel centro di Atlanta. In particolare, sono stati evacuati tutti gli impiegati del Palazzo di Giustizia, la sede dell'Attorney General e quella della Corte Suprema dello Stato. Gli agenti stanno invitando tutti coloro che si trovano nella zona a non usare radio o telefoni cellulari.



Allarme bomba anche a Princeton - Allarme bomba anche al campus di Princeton, in New Jersey. A tutti gli studenti e ai dipendenti è stato ordinato di evacuare immediatamente il campus e tutti gli uffici.