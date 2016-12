foto Reuters

15:26

- Almeno 20 avvocati che difendono i manifestanti anti-Erdogan in Turchia sono stati arrestati dalla polizia a Istanbul. Lo riferisce la stampa locale, precisando che i legali sono stati fermati dall'unità speciale della polizia nel tribunale di Caglayan. Altre fonti parlano di almeno 40 arresti. Un centinaio di loro colleghi si è riunito davanti al commissariato in cui sono detenuti per chiederne la liberazione.