foto Reuters

14:00

- La Corea del Sud ha annunciato l'annullamento, per motivi di protocollo, dei colloqui con la Corea del Nord, il cui inizio era previsto per domani tra grandi aspettative di ripresa di un filo diretto per allentare la tensione. Nessuna ragione, riferisce l'agenzia Yonhap, è stata finora avanzata in modo chiaro per spiegare l'annullamento dei piani, ma il disappunto principale era legato a composizione e capi delle due delegazioni.