- Tre astronauti cinesi, tra cui una donna, partiranno oggi con la navetta spaziale Shenzhou-10 per la stazione orbitante Tiangong-1, in un nuovo sviluppo del programma spaziale di Pechino. La navicella verrà lanciata alle 17.30 locali (le 11.38 in Italia) dal poligono di Jiuquan, nel nordovest della Cina. Wang Yaping, 33 anni, sarà la seconda donna cinese a prendere parte a una missione spaziale.