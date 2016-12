Turchia, polizia interviene in piazza Taksim

foto Ansa Correlati Turchia, la polizia in piazza Taksim 12:04 - La polizia in tenuta anti-sommossa è entrata in piazza Taksim a Istanbul e, usando lacrimogeni, idranti e granate assordanti, ne ha ripreso il controllo. Centinaia di poliziotti in tenuta anti-sommossa si erano radunati dalle prime luci dell'alba sul viale principale che porta alla piazza dove da dieci giorni si teneva il presidio dei dimostranti contro la distruzione del parco Gezi per un intervento edilizio. - La polizia in tenuta anti-sommossa è entrata in piazza Taksim a Istanbul e, usando lacrimogeni, idranti e granate assordanti, ne ha ripreso il controllo. Centinaia di poliziotti in tenuta anti-sommossa si erano radunati dalle prime luci dell'alba sul viale principale che porta alla piazza dove da dieci giorni si teneva il presidio dei dimostranti contro la distruzione del parco Gezi per un intervento edilizio.

Almeno due manifestanti feriti - Le forze dell'ordine sono entrate con blindati e lanciando lacrimogeni per rimuovere le barricate erette dai manifestanti nella zona intorno alla piazza, teatro di violenti scontri nei giorni scorsi. Al momento dell'intervento i manifestanti all'interno della piazza erano in numero decisamente esiguo. Secondo Hurriyet online almeno due sono stati feriti. Quando i bulldozer della polizia hanno iniziato a smantellare le barricate, i manifestanti si sono ritirati nel vicino Gezi Park che la polizia ha detto di non volere attaccare.



Il governatore: "Non toccheremo assolutamente nessuno" - L'obiettivo della polizia non sarebbe quello di sgomberare il parco, ma solo rimuovere striscioni e barricate dalla piazza. Lo ha assicurato anche il governatore di Istanbul. "Da stamani siete affidati ai fratelli poliziotti", ha detto rivolgendo il discorso ai manifestanti che si trovano nel parco Gezi. "La nostra intenzione - ha spiegato Huseyin Avni Mutlu - è di rimuovere i cartelli e le immagini dalla piazza. Non abbiamo altri obiettivi. Non toccheremo assolutamente nessuno a Gezi Park e a Taksim".







Lacrimogeni e getti d'acqua per sgombrare la piazza - Alcuni blindati della polizia sono stati mostrati dalla Cnn mentre girano per una piazza Taksim che alle 8 di mattina locali (le 7 in Italia) appare sgombera, sparando qualche lacrimogeno e sparando brevi getti con i cannoni ad acqua contro qualche manifestante che cerca di rispondere lanciando bottiglie molotov, sassi e petardi dalle vie laterali. Il premier Erdogan lunedì ha annunciato di voler incontrare mercoledì rappresentanti della protesta, in una mossa che sembra rivelare un cambio di tattica politica.