foto Ansa

06:09

- In Cina si è registrata una nuova vittima per l'influenza aviaria H7N9, portando a 39 il totale fino a ora. Secondo le autorità sanitarie cinesi, i casi confermati restano 131, tra le quali le vittime, con 78 pazienti dimessi e 14 ancora in ospedale. Al momento non si registrano nuovi casi di infezione. Le autorità cinesi il 10 di ogni mese informeranno circa gli sviluppi della nuova influenza, il cui picco sembra essere oramai alle spalle.