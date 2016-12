foto LaPresse

02:00

- Almeno una persona è morta a La Plata, in Argentina, durante uno scontro tra ultrà poco prima della partita tra il Lanus e l'Estudiantes, in un incontro della 17esima giornata del campionato "Final". L'uomo è morto non lontano dallo stadio dell'Estudiantes. Negli stessi incidenti è rimasto gravemente ferito anche un altro tifoso. All'origine degli incidenti ci sarebbe stato uno scontro tra tifosi del Lanus. La partita è stata sospesa.