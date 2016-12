Francia, un sindaco non celebra le nozze gay

foto Afp 21:37 - Niente nozze gay. Loro stanno insieme da 16 anni e volevano un matrimonio discreto, con pochi invitati. Ma il sindaco della loro cittadina, Arcangues, il Comune dove vive la coppia, nel Paese basco francese, rifiuta categoricamente di sposarli perché sono gay, nonostante in Francia la legge ora lo consenta. I due, Jean-Michel e Guy, sono ora disposti a battersi e a ricorrere alla giustizia, se necessario, pur di far valere i propri diritti. - Niente. Loro stanno insieme da 16 anni e volevano un matrimonio discreto, con pochi invitati. Ma il sindaco della loro cittadina,, il Comune dove vive la coppia, nel Paese basco francese, rifiuta categoricamente di sposarli perché sono, nonostante inla legge ora lo consenta. I due,, sono ora disposti a battersi e a ricorrere alla giustizia, se necessario, pur di far valere i propri diritti.

Come il primo sì di una coppia gay, così anche il primo no di un sindaco obiettore in Francia era destinato a balzare agli onori delle cronache. Il primo cittadino di Arcangues, Jean-Michel Colo, politicamente a destra, non intende applicare la legge sul matrimonio per tutti promulgata dal presidente Hollande il 18 maggio.



Da allora diverse coppie delle stesso sesso sono convolate a nozze in tutto il Paese, ma per Colo, 60 anni, la legge è "illegittima": "Rifiuto di sposare due uomini. Ad Arcangues - ha detto - non saranno celebrati matrimoni omosessuali". Il ministro dell'Interno, Manuel Valls, ha ricordato al sindaco obiettore le "gravi sanzioni" in cui incorre, fino a cinque anni di reclusione, 75mila euro di multa e la sospensione dalle funzioni. La portavoce del governo, Najad Vallaud-Belkacem, lo ha a sua volta avvertito che "la legge va applicata su tutto il territorio nazionale" e che questo è un obbligo.



Jean-Michel Martin, 55 anni, e il compagno Guy Martineau-Espel, 53, si sono incontrati a Parigi nel '97 ed il loro è stato un colpo di fulmine. Da una decina di anni vivono ad Arcangues, un paesino di 3.000 anime, vicino a Biarritz, e sono uniti civilmente con un Pacs. "Il nostro non è un atto militante. Vogliamo solo firmare un documento, in tutta discrezione", hanno spiegato alla stampa. Di fronte al primo no del sindaco, hanno proposto al comune di farsi sposare a casa da un assessore. Nuovo rifiuto: i sei assessori comunali invocano tutti la clausola di coscienza citata una volta da Francois Hollande. Una gaffe che il governo sta ancora pagando. I due aspiranti sposi hanno tentato allora di rivolgersi ad un comune vicino, ma per legge un matrimonio va celebrato d'obbligo nel comune di residenza di uno dei due sposi, senza eccezioni.



In segno di protesta Jean-Michel e Guy hanno rinviato le loro tessere elettorali al ministero della Giustizia e minacciano di non pagare più le tasse locali. Nel caso in cui dovessero sporgere denuncia, il sindaco obiettore non potrà sfuggire alla condanna per discriminazione.