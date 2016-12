Turchia, Erdogan vedrà i capi della protesta

foto Ap/Lapresse Correlati Turchia, 5 arresti per proteste su Twitter e FB

23:26 - "Il premier turco Recep Tayyip Erdogan incontrerà il 12 giugno a Istanbul i rappresentanti della protesta contro la distruzione di Gezi Park". Lo ha annunciato il vicepremier, Bulent Arinc, che li ha già incontrati in assenza del capo del governo. Lo riferisce CnnTurk. "Hanno chiesto di vedere il premier, e lui ha accettato", ha affermato Arinc, precisando che Erdogan "cercherà di fermare il movimento di contestazione".

Arinc ha detto ai cronisti che la richiesta di un colloquio con il premier è venuta dalla Piattaforma per Gezi Park, all'origine delle prime manifestazioni di Istanbul due settimane fa, che poi si sono sviluppate in una protesta anti-Erdogan in tutto il Paese.



Il Capo dello Stato firma la legge anti-alcol - Il Capo dello Stato turco, Abdullah Gul, ha firmato la discussa nuova legge anti-alcol approvata a fine maggio dal Parlamento di Ankara per iniziativa del partito islamico Akp del premier Recep Tayyip Erdogan, riferisce l'agenzia Anadolu. Gul, co-fondatore con Erdogan dell'Akp, aveva tempo fino a martedì per approvare o meno la nuova normativa, molto criticata dall'opposizione e dai manifestanti antigovernativi scesi in piazza in tutto il Paese nelle ultime due settimane.