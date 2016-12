Kuwait, donna condannata a 11 anni per tweet

- Huda al-Ajmi, insegnante di 37 anni, è stata condannata a undici anni di carcere per aver scritto su Twitter frasi giudicate insultanti contro l'emiro Sheik Sabah al-Ahmad al-Sabah, ritenuto dalla blogger "immune" e "inviolabile" per Costituzione. La sentenza è arrivata da un tribunale del Kuwait, uno dei paesi dell'area del Golfo considerati più moderati.

Secondo Al Jazira online, alla donna sono stati sommati tre capi d'accusa, cinque anni di prigione per insulto all'emiro, altri cinque per istigazione a rovesciarlo e un anno per cattivo utilizzo del cellulare. Con un totale di 11 anni, è la condanna più dura pronunciata da un tribunale per questo genere di reati in Kuwait.

Huda al-Ajmi è anche la prima donna a rivere una sentenza così pesante. Nei mesi scorsi un tribunale aveva condannato due attiviste a pene più leggere, ma poi aveva sospeso le condanne, mentre l'insegnante dovrà immediatamente scontare la pena e solo in seguito se potrà fare appello.