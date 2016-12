foto Ansa

- "In questo lungo periodo trascorso in India, tanti bocconi amari abbiamo dovuto e stiamo ancora ingoiando, ma, con dignità e fierezza continueremo ad andare avanti finché Dio forza ci darà, rispettando questo Paese e dimostrando la nostra innocenza". Così i due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, in un messaggio inviato da New Delhi al capo di Stato Maggiore della Marina, Giuseppe De Giorgi, per la festa delle Forze Armate.