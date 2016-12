foto Ap/Lapresse

- Decine di ribelli sono stati uccisi in Siria e centinaia feriti o catturati durante una violenta offensiva delle forze lealiste per riprendere il controllo di Aleppo, secondo fonti del regime. L'attacco per riconquistare la città è stato lanciato cinque giorni dopo che l'esercito di Damasco e le milizie sciite libanesi di Hezbollah hanno riguadagnato il controllo di Quasayr, città strategica al confine con il Libano.