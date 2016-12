foto Afp

08:45

- L'ex presidente sudafricano, Nelson Mandela, ha trascorso la terza notte in ospedale dopo essere stato ricoverato per l'aggravarsi di un'infezione polmonare. Sulle condizioni di salute del leader della lotta contro l'apartheid, vegliato da moglie, figlia e nipote, non ci sono notizie ufficiali da sabato: il bollettino medico annunciato per ieri a mezzogiorno non è stato mai diramato.