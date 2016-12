Assalto talebano all'aeroporto di Kabul

foto Ap/Lapresse Correlati Kabul, l'attentato dei talebani all'aeroporto: uccisi sette insorti

Afghanistan, strage di bambini in raid Nato 09:27 - La polizia afghana ha ucciso sette degli insorti che, nel cuore della notte, hanno attaccato l'aeroporto di Kabul. Il gruppo ha preso di mira il settore militare dell'aerostazione, sul lato ovest, sede di importanti basi straniere: dopo aver fatto scoppiare una bomba alle 4.30 di fronte a un edificio in costruzione, gli insorti hanno iniziato a sparare. Tutte le strade verso l'aeroporto sono state chiuse e i voli da e per lo scalo sospesi.

Il capo della polizia di Kabul, il generale Salangi, ha precisato che cinque degli attentatori sono stati uccisi dalle forze afghane, mentre due si sono fatti esplodere. La polizia afferma di non aver avuto perdite. Il generale aggiunge che non ci sono state vittime neanche tra i civili.



Secondo Hashmat Stanakzai, portavoce del capo della polizia di Kabul, citato dal New York Times, l'attacco è stato compiuto da "diversi uomini armati" ed è iniziato "con una forte esplosione e un pesante fuoco di armi automatiche". Mentre per il capo dell'aeroporto, Mohammad Yaqub Rasuli, gli aggressori erano "un numero imprecisato di attentatori suicidi".



Tutti talebani, a quanto pare, che hanno rivendicato l'assalto inviando mail e messaggi ai giornalisti. Secondo le autorità, gli insorti si erano asserragliati in un edificio a nord dell'aeroporto sparando contro la struttura.