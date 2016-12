foto Ap/Lapresse

00:50

- Almeno dieci persone sono rimaste ferite in due attacchi con molotov e bombe a mano avvenuti a Nairobi e nella città costiera di Mombasa. Il primo attentato si è verificato davanti ad un istituto religioso non lontano dal porto di Mombasa, ferendo sette persone. Altre tre persone sono rimaste ferite nel quartiere somalo di Eastleigh nella capitale del Kenya per l'esplosione di una bomba a mano.