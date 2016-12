foto Reuters

23:37

- Nuovi scontri sono scoppiati nel centro di Ankara: la polizia ha lanciato lacrimogeni e ha usato cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti. Centinaia di agenti in assetto anti-sommossa hanno usato abbondantemente i gas lacrimogeni per disperdere i dimostranti sulla piazza centrale di Kizilay, teatro di manifestazioni antigovernative. Almeno due i feriti nei tafferugli.