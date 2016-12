foto Reuters

- "Avevo una vita comoda, ma ho deciso di sacrificare tutto perché non avevo la coscienza a posto nel permettere che il governo americano distruggesse ogni privacy, libertà della rete, e diritti fondamentali delle persone in tutto il mondo". Lo ha detto Edward Snowden, la talpa del Guardian, coinvolto nella più grande fuga di notizia sull'intelligence Usa. Ora il 29enne spera di ottenere asilo politico in Islanda.