Datagate Usa, media: talpa è Edward Snowden

E' un 29enne, ex tecnico della Cia, la "talpa" della più grande fuga di notizia sull'intelligence Usa. Lo rende noto il Guardian. Si chiama Edward Snowden e oggi lavora in un contractor privato del settore difesa, la Booz Allen Hamilton. Lo riferisce, oltre al Guardian, anche il New York Times. "Non ho avuto nessuna intenzione di nascondere la mia identità perché so che non ho fatto nulla di male", ha dichiarato il 29enne.

"Non voglio vivere - ha aggiunto - in una società che fa questo tipo di cose". Snowden spera ora di ottenere asilo politico in qualche Paese del mondo con l'Islanda "in cima alla lista", ha detto lo stesso informatore del Guardian che è uscito allo scoperto da un hotel di Hong Kong.