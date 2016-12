foto Ap/Lapresse

- "Negli ultimi due mesi c'è stato un significativo aumento nel numero di cyber attacchi condotti direttamente dall'Iran o dagli Hezbollah contro Israele". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu auspicando una sorta di "difesa digitale". Parlando poi della Siria, il primo ministro ha ribadito che Israele non è coinvolto nei combattimenti contro Damasco "nella misura in cui il fuoco non viene rivolto contro di noi".