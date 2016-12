foto Reuters

18:23

- Il premier turco, Recep Tayyip Erdogan, dopo gli ultimi scontri nel Paese, ha avvertito i manifestanti che il governo d'ora in poi potrebbe reagire alle proteste. "Siamo pazienti, rimarremo pazienti, ma la nostra pazienza ha dei limiti", ha detto Erdogan davanti a migliaia di sostenitori al rientro in patria dopo il suo viaggio in Nordafrica.