foto Ap/Lapresse

13:48

- Un manifestante libanese è stato ucciso a colpi di arma da fuoco di fronte all'ambasciata iraniana a Beirut, durante un sit-in di protesta contro il ruolo di Hezbollah nel conflitto in Siria. Lo riferiscono fonti della sicurezza libanese. Non è chiaro chi abbia sparato. Nella zona c'erano uomini armati sostenitori delle milizie libanesi filo-iraniane, che combattono in Siria accanto ai soldati del regime del presidente Bashar al Assad.