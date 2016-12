foto Ansa

11:53

- La salma del capitano Giuseppe La Rosa, ucciso ieri in Afghanistan, rientrerà domani in Italia. L'atterraggio dell'aereo che trasporta le spoglie dell'ufficiale dei bersaglieri, ucciso da una bomba a mano lanciata dentro il Lince su cui si trovava, avverrà in mattinata all'aeroporto romano di Ciampino. L'arrivo, riferisce lo stato maggiore della Difesa, è previsto per le 9.30.