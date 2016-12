foto Afp

09:36

- Seconda notte in ospedale per l'ex presidente sudafricano Nelson Mandela, ricoverato venerdì per una nuova infezione polmonare. L'ultimo bollettino medico descriveva le condizioni del premio Nobel per la Pace come "gravi ma stabili" e ieri un portavoce della presidenza sudafricana aveva detto che "respirava da solo". La moglie di Mandela, Graca Machel, ha cancellato tutti i suoi impegni per stare accanto al marito.