Soldato rivela: "Volevano picchiarmi perché gay, a difendermi fu il principe Harry"

- Che il capitano Harry sia molto apprezzato dai suoi commilitoni non è una novità, lo testimonia la mole di anedotti su atti eroici e bravate dell'esuberante di casa Windsor. Un figura capace di cementare il gruppo, un po' giullare, un po' leader. L'ultimo tassello disegna un Harry diverso, finalmente uomo. James Wharton, 26 anni, è stato compagno d’armi del principe durante un’esercitazione in Canada, nel settembre 2008: un incontro che il soldato non può dimenticare, perché Harry ne ha preso le difese, salvandolo da un pestaggio dovuto alla più grande discriminazione che ancora oggi regna tra i militari.

“Gli omosessuali sono stati ammessi nell’esercito britannico solo a partire dal 2000”, racconta Wharton nella sua biografia, “ma c’era ancora molta strada da fare. L’ho capito a mie spese qualche anno dopo, quando mi sono risvegliato in un ospedale di Londra dopo essere stato preso a calci, pugni e bastonate in caserma”.

L'incontro con il principe risale a qualche anno dopo. I due trascorsero insieme lunghe settimane di addestramento in Canada, stringendo una sincera amicizia, tra riflessioni e confidenze. Harry non si stupì dell'orientamento sessuale di Wharton, che al contrario ricorda divertito come il principe fosse convinto di essere un’icona gay: “Gli risposi che non mi sembrava proprio il caso" scrive il soldato, "ma lui non voleva cedere, ripeteva «Che cosa? Lo siamo eccome, sia io che William! Ce l’hanno detto quelli dell'ufficio stampa!»”.

Poi, l’episodio. Candidamente Wharton rivelò ai commilitoni una relazione avuta con un altro soldato, una leggerezza che le truppe non perdonarono: “Quando la notizia raggiunse la fanteria le cose degenerarono. Circondarono il povero ragazzo, non sapevano fosse gay”. Poco dopo arrivarono sei sergenti con intenzioni poco pacifiche: “Perché hai messo in giro queste voci, lui non è un frocio!”. A questo punto Wharton scappò, correndo verso il carro armato del principe.

“Sir, devo dirle una cosa. Credo che tra poco la fanteria mi ucciderà”. Di fronte alle lacrime del sottoposto, Harry non ci pensò due volte, uscì dal mezzo promettendo: “Ok, farò smettere questa vergogna una volta per tutte”. Tornò dieci minuti dopo, assicurando che la questione era chiusa. Inutile dire che nessuno osò più alzare più le mani contro il soldato Wharton.