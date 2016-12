Pistorius riparte da una bionda

foto Facebook Correlati La "nuova" bionda di Pistorius 08:53 - C'è un'altra bionda nella vita di ogni giorno di Oscar Pistorius. Non è amore, almeno per il momento, ma lavoro, visto che la ragazza in questione è la sua nuova preparatrice personale, giovane e bella. Si chiama Clauda Viljoen, ha 24 anni, conosce Pistorius da molto tempo e sta lavorando con lui sia a livello fisico che mentale nella villa dello zio dell'atleta sudafricano, dove è stata allestita una palestra. - C'è un'altra bionda nella vita di ogni giorno di. Non è amore, almeno per il momento, ma lavoro, visto che la ragazza in questione è la sua nuova preparatrice personale, giovane e bella. Si chiama, ha 24 anni, conosce Pistorius da molto tempo e sta lavorando con lui sia a livello fisico che mentale nella villa dello zio dell'atleta sudafricano, dove è stata allestita una palestra.

Claudia ha importanti precedenti nell'atletica sudafricana (è stata nazionale dei 100 ostacoli) ed è sostanzialmente il trait-d-union con il coach del campione paralimpico, Ample Louw, al quale riferisce quotidianamente sullo stato - soprattutto psicologico - del campione in attesa di giudizio per l'omicidio della fidanzata, Reeva Steenkamp.



"Claudia e Oscar si allenano ogni mattina, spesso insieme allo zio Arnold e alla sua famiglia - ha detto una fonte vicina ai Pistorius al Daily Mail - sono veramente amici". Claudia, tra l'altro, è felicemente fidanzata con un 30enne manager, James Heunis: e anche lei, come la povera Reeva, ha avuto esperienze come modella posando tra l'altro come "Miss Luglio" in un calendario delle atlete sudafricane indossando solamente degli slip e una medaglia.