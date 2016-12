foto Ansa

21:51

- Per la prima volta gli Stati Uniti e la Cina hanno sottoscritto un accordo sulla lotta comune contro il cambio climatico. In particolare si sono impegnati a lavorare assieme per la riduzione della produzione e del consumo di Idrofluorcarbonio (Hfc) che potrebbe portare a una riduzione potenziale dell'anidride carbonica di 90 gigatoni entro il 2050. L'intesa è stata raggiunta nel summit californiano tra Barack Obama e Xi Jinping.