Turchia, 5 arresti per proteste su Twitter e FB

Scontri in Turchia, tre manifestanti morti 15:56 - La polizia turca ha arrestato cinque manifestanti ad Adana con l'accusa di avere organizzato le proteste degli ultimi giorni nel Paese diffondendo messaggi attraverso Twitter e Facebook. A riferirlo è la tv privata Ntv. Altri 34 manifestanti erano stati arrestati a Smirne martedi per alcuni messaggi pubblicati su Twitter. Secondo Ntv altre sette persone sono ricercate ad Adana.

L'arresto dei 34 giovani di Smirne, per lo più sotto i 20 anni, aveva suscitato forti proteste in Turchia e all'estero. Il quotidiano moderato Taraf aveva pubblicato alcuni messaggi incriminati, come "Incontriamoci a Piazza Gundogu alle 19:30", "Non andare a Piazza Losanna, c'è la polizia" o "Ci stanno prendendo a manganellate". Alcuni giorni fa il premier Recep Tayyip Erdogan aveva definito le reti sociali "una cancrena".