Mandela sta meglio: respira da solo

foto Afp 16:22 - Nelson Mandela, ex presidente sudafricano, ora respira da solo e questo "è un buon segno". L'annuncio viene da un portavoce del Premio Nobel, che nelle ultime ore era stato ricoverato in ospedale in condizioni preoccupanti per un'infezione polmonare.

"I dottori hanno detto che respira da solo e penso che questo sia un buon sogno", ha detto il portavoce della presidenza sudafricana Mac Maharaj. "Madiba è un combattente, finché lotta starà bene".



L'ex presidente sudafricano, 94 anni, era finito in un ospedale di Pretoria dopo che le sue condizioni di salute erano peggiorate. Ma i dottori avevano assicurato che Mandela era comunque sereno.



La moglie cancella il viaggio a Londra - La moglie di Mandela ha cancellato il viaggio a Londra per restare accanto a suo marito, come ha detto il portavoce. "Sua moglie ha accompagnato Mandela e poi è rimasta con lui in ospedale", ha detto. Machel era attesa a Londra, dove doveva partecipare al summit sulla fame organizzato dal premier David Cameron.