Vertice Usa-Cina, "ora collaboriamo"

"Gli Stati Uniti e la Cina devono porre le basi per un nuovo modello di relazioni tra grandi Paesi. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping al vertice in California, con il presidente Usa Barack Obama. "Do il benvenuto all'ascesa pacifica della Cina a potenza mondiale", aveva esordito Obama, aggiungendo: "Tra i nostri due Paesi - aggiunge - ci sono inevitabili aree di tensione ma ambedue vogliamo avere relazione di cooperazione".

Un incontro storico, il primo tra i due dopo la nomina di Xi lo scorso marzo. Obama ha rotto il ghiaccio affrontando subito la spinosa questione degli atti di pirateria informatica: ''Con la Cina intendiamo lavorare assieme sui problemi legati alla cyber sicurezza'', ha detto in modo chiaro.



Quindi, dopo aver lodato ''l'ascesa pacifica della Cina a potenza mondiale'', Obama ha comunque assicurato che durante l'incontro continuerà a sottolineare ''l'importanza della tutela dei diritti umani'', osservando che spesso ''sono la chiave per la prosperità''. Quindi ha ammesso che tra i due Paesi c'è ''una sana competizione economia'' e ''inevitabili aree di tensione''. Tuttavia, i nostri Paesi, ha proseguito il presidente Usa, ''vogliono avere nuove relazione di cooperazione per il bene di tutta l'area del Pacifico''.



Dal canto suo, Xi ha replicato che proprio la regione pacifica ''ha abbastanza spazio per ambedue le grandi potenze''. Quindi anche lui ha auspicato che tra la Cina e gli States si creino le condizioni per un ''nuovo modello'' di cooperazione partendo dalla consapevolezza che ambedue le potenze sono ''grandi Paesi''. E a sottolineare l'importanza dell'avvenimento, Xi ha concluso che questo summit ''sarà cruciale per il futuro delle relazioni sino-americane''.