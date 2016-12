foto Afp

01:31

- Con un comunicato pubblicato su Facebook, Mark Zuckerberg difende il suo social network da quelle che definisce "oltraggiose" informazioni pubblicate riguardo a PRISM, il controverso programma di controllo del web ad opera della National Security Agency. "Facebook non fa parte e non ha mai fatto parte di alcun programma per fornire al governo Usa o ad altri governi accesso diretto ai nostri server", ha scritto Zuckerberg.