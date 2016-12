foto Ap/Lapresse

01:01

- E' morta una delle almeno sei persone rimaste ferite nella sparatoria avvenuta nell'aerea del Santa Monica College, in California. Fonti sanitarie hanno aggiunto che un'altra persona è ora in sala operatoria e le sue condizioni sono giudicate "critiche". Gli altri feriti non desterebbero invece preoccupazione. La polizia, intanto, starebbe cercando un complice dell'uomo fermato.