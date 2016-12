California, spari vicino a un college: 5 morti

foto Reuters Correlati L'arresto del complice 07:25 - Orrore a Santa Monica, negli Usa, dove un uomo ha dato fuoco a un'abitazione e poi ha aperto il fuoco nella zona del college. Il bilancio è di cinque morti, tra i quali il killer. Tutto è accaduto a pochi chilometri da dove si trovava il presidente Barack Obama, nella regione per una visita ufficiale. Due delle vittime sono state trovate all'interno della casa data alle fiamme. - Orrore a Santa Monica, negli Usa, dove un uomo ha dato fuoco a un'abitazione e poi ha aperto il fuoco nella zona del college. Il bilancio è di cinque morti, tra i quali il killer. Tutto è accaduto a pochi chilometri da dove si trovava il presidente Barack Obama, nella regione per una visita ufficiale. Due delle vittime sono state trovate all'interno della casa data alle fiamme.

Spari contro alcune auto e un bus - L'episodio è avvenuto a pochi chilometri da dove si trovava a passare in quelle ore il presidente americano Obama, giunto in California per incontrare più tardi in un ranch il leader cinese Xi Jinping. In base a una prima ricostruzione fornita dalla polizia sulla base delle testimonianze raccolte, l'allarme è scattato quando un uomo ha cominciato a sparare diversi colpi di arma da fuoco contro alcune automobili e contro un bus all'interno del quale una donna sarebbe rimasta ferita alla testa.



L'arresto nella biblioteca del college - L'aggressore, che potrebbe aver usato più di un'arma, sarebbe quindi fuggito cercando di nascondersi all'interno della biblioteca del college, dove però è stato raggiunto dalla polizia. Gli agenti avrebbero ingaggiato uno scontro a fuoco con il killer dopo che questi ha sparato contro alcuni studenti: l'uomo è stato ferito a morte. All'interno del campus è poi scattata la caccia a un secondo possibile sospetto, che è stato arrestato.



Due morti in una casa data alle fiamme - Pochi minuti dopo, l'ennesima macabra scoperta: poco distante dal luogo della sparatoria, una casa è risultata essere stata data alle fiamme e all'interno sono stati trovati due morti. Sembra che l'uomo ucciso dalla polizia, prima di cominciare a sparare, abbia cercato di entrare nell'abitazione e anche di impossessarsi senza successo di un'auto lì vicino.



Indagini in corso - ''Non siamo sicuri a 100 per cento che abbia agito da solo'', ha detto il portavoce della polizia, aggiungendo che gli agenti hanno fermato anche una persona definita ''di interesse'', che attualmente viene interrogata. Quattro delle sei vittime del killer, ha detto ancora il capo della polizia locale, probabilmente sono state uccise a caso.