Usa, aereo precipita su case in Louisiana

foto Twitter Correlati I soccorsi al lavoro 22:10 - Un piccolo aereo è precipitato a Baker, cittadina della Louisiana, negli Usa. Il velivolo è caduto su un quartiere residenziale del paese, scatenando un incendio che ha interessato almeno due abitazioni. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso: non è chiaro, al momento, il bilancio di eventuali feriti o vittime.

Secondo quanto ha riferito il capo della polizia di Baker, Mike Knapps, citato dalla tv locale Wafb, il piccolo velivolo si è trovato in difficoltà di manovra e mentre precipitava ha colpito le abitazioni, cercando di riprendere quota, ma senza riuscirci. Non è chiaro quanto persone vi fossero a bordo dell'aereo, un General Aviation Aircraft, mentre a quanto sembra gli abitanti delle zona colpita sono riusciti a mettersi in salvo.