foto Afp

20:52

- Le autorità hanno arrestato una donna, Shannon Richardson, nell'ambito delle indagini per le lettere alla ricina inviate al presidente americano, Barack Obama, e al sindaco di New York, Michael Bloomberg. La Richardson aveva contattato l'Fbi due settimane fa, denunciando il marito, Nathan Richardson, per l'invio delle missive. A sua volta l'uomo si era difeso accusando la moglie di volerlo incastrare. I due sono stati poi interrogati separatamente.