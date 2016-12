foto Ap/Lapresse

20:25

- Ancora tensione in Turchia: migliaia di manifestanti sono tornati in piazza Taksim, a Istanbul, sfidando il premier Recep Tayyip Erdogan, che ha intimato alle centinaia di migliaia di persone che lo hanno contestato negli ultimi 10 giorni di interrompere "immediatamente" la protesta. A Taksim non erano più stati registrati incidenti da sabato, mentre gli scontri erano continuati nella capitale Ankara.