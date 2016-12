Siria, Hollande: "Liberate reporter francesi"

foto Ansa 07:24 - Il presidente francese Francois Hollande ha chiesto "l'immediata liberazione" di due giornalisti francesi della radio "Europe 1", scomparsi in Siria nelle ultime 24 ore. In conferenza stampa a Tokyo col premier nipponico Shinzo Abe, Hollande ha chiesto che "questi giornalisti siano immediatamente rilasciati", senza menzionare nomi o media per cui lavorano. - Il presidente francese Francois Hollande ha chiesto "l'immediata liberazione" di due giornalisti francesi della radio "Europe 1", scomparsi in Siria nelle ultime 24 ore. In conferenza stampa a Tokyo col premier nipponico Shinzo Abe, Hollande ha chiesto che "questi giornalisti siano immediatamente rilasciati", senza menzionare nomi o media per cui lavorano.

Hollande ha confermato, in merito a ultime indiscrezioni circolate, che il "contatto con i due giornalisti è stato perso, senza che si conoscano ancora esattamente le loro condizioni e le circostanze di quanto accaduto".

"Chiedo il loro immediato rilascio perché non rappresentano alcun paese: sono persone che lavorano affinché il mondo sia informato. I giornalisti vanno trattati come giornalisti", ha sottolineato il presidente francese.



Erano diretti ad Aleppo - E' stata la radio francese "Europe 1" a fornire qualche notizia in più sui due reporter. Si tratta di Didier Francois e del fotografo Edouard Elias. I due, che lavorano per l'emittente, erano diretti ad Aleppo e non si hanno loro notizie da 24 ore. "Europe 1" ha aggiunto di essere in contatto permanente con le autorità francesi al lavoro sulla vicenda.