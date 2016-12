foto Afp

- La Corea del Nord ha annunciato il riavvio della "linea rossa" per le comunicazioni d'emergenza tra Nord e Sud, chiusa a marzo per le tensioni bilaterali. L'annuncio di Pyongyang, fatto attraverso la Kcna, giunge nel mezzo delle trattative preliminari per far ripartire il dialogo, all'indomani della proposta di colloqui per la normalizzazione della zona industriale di Kaesong e altri progetti congiunti.