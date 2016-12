Il principe Filippo ricoverato a Londra

foto Ap/Lapresse 21:51 - Ricovero in ospedale per il principe Filippo, il consorte della regina Elisabetta II che verrà sottoposto ad un intervento. Lo riferisce Buckingham Palace aggiungendo che si tratta di un "intervento esplorativo" per "accertamenti addominali" e che il paziente potrebbe rimanere in ospedale per un paio di settimane. Il principe, che compirà 92 anni lunedì, pochi giorni fa aveva rinunciato ad un impegno ufficiale con la regina per un malessere. - Ricovero in ospedale per il principe Filippo, il consorte della regina Elisabetta II che verrà sottoposto ad un intervento. Lo riferisce Buckingham Palace aggiungendo che si tratta di un "intervento esplorativo" per "accertamenti addominali" e che il paziente potrebbe rimanere in ospedale per un paio di settimane. Il principe, che compirà 92 anni lunedì, pochi giorni fa aveva rinunciato ad un impegno ufficiale con la regina per un malessere.

Ricovero previsto - Nonostante il malessere che aveva accusato proprio alla vigilia della cerimonia per i 60 anni dell'incoronazione di Elisabetta II, Filippo era comunque riuscito a partecipare all'evento insieme con il resto della famiglia reale. Buckingham Palace precisa che il disturbo di allora fu dovuto alla perdita della voce di Filippo e non è legato all'ospedalizzazione di oggi. Quello di oggi non è stato un ricovero d'urgenza - il paziente sta bene, aggiunge la casa reale - ma una decisione presa dai medici che seguono il consorte di Elisabetta II per procedere con l'intervento che era comunque programmato per venerdì.



Gli auguri di Cameron - Il primo intervento pubblico è giunto quasi immediatamente da parte del premier britannico David Cameron che ha augurato al principe consorte una pronta guarigione con un messaggio diffuso attraverso il suo account di Twitter.