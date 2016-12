H1N1, a San Paolo abbracci vietati in chiesa

foto Afp 14:51 - Durante la Giornata mondiale della gioventù, che quest'anno si terrà in Brasile dal 23 al 29 luglio, non ci sarà il tradizionale scambio di abbracci nel Santuario nazionale di Aparecida, a San Paolo, una delle mete della visita del Papa. Gli abbracci, così come lo scambio della pace, sono stati infatti vietati per scongiurare il rischio di contagio dell'influenza H1N1, che ha già causato numerose vittime nel Paese. - Durante la, che quest'anno si terrà indal 23 al 29 luglio, non ci sarà il tradizionalenel Santuario nazionale di Aparecida, a, una delle mete della visita del Papa. Gli abbracci, così come lo scambio della pace, sono stati infatti vietati per scongiurare il rischio di contagio dell', che ha già causato numerose vittime nel Paese.

Fino a contrordine, dunque, niente stretta di mano scambiata per il segno della pace, durante la messa. E stop anche alla comunione con l'ostia messa direttamente in bocca: il fedele ora la riceverà dal sacerdote solo in mano. Le misure di prevenzione sono state estese anche alle diocesi di Sao Josè dos Campos, Taubatè e Franca.



La decisione di ricorrere alle drastiche misure è stata presa dalla locale Conferenza episcopale alla luce degli ultimi dati divulgati dal ministero della Salute: nella regione, infatti, il virus ha fatto registrare 55 dei 61 decessi totali avvenuti nell'intero Paese.