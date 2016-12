foto Afp

09:45

- Un ragazzo di 19 anni, noto per il suo impegno antifascista e politico a sinistra, è in stato di morte cerebrale dopo essere stato aggredito in pieno centro di Parigi, in mezzo alla folla, da tre skinhead, che sono riusciti a scappare. La gauche ha lanciato una grande mobilitazione dando vari appuntamenti in piazza ai suoi militanti. La vittima, Clement Meric, è stato colpito con un pugno di ferro nei pressi della stazione di Saint-Lazare.