07:21

- E' salito a sei morti e 14 feriti il bilancio del crollo di un edificio in demolizione nei sobborghi di Philadelphia, che ha seppellito con una pioggia di cemento e detriti un negozio accanto. Le ricerche ed i soccorsi sono proseguiti per tutta la notte ed il sindaco Michael Nutter ha detto che il numero delle vittime potrebbe ancora salire: "Non sappiamo quante persone fossero all'interno del negozio o sul marciapiede".