foto Da video

02:00

- Gli Stati Uniti condannano duramente l'assalto, che ha provocato la morte di numerosi civili, del regime siriano di Assad a Qusayr. Lo sottolinea la Casa Bianca in una nota. "Il governo siriano e le altre parti in questo conflitto hanno l'obbligo - si legge in un comunicato del portavoce Jay Carney - di consentire immediatamente alle organizzazioni umanitarie accesso sicuro per evacuare i feriti e fornire materiale medico" alla popolazione locale.