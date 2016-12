foto Ansa

- Il Venezuela e l'Italia hanno deciso di continuare le ricerche sia per l'aereo scomparso nel 2008, a sud dell'arcipelago di Los Roques, che per il bimotore su cui viaggiava lo stilista Vittorio Missoni, di cui non si hanno più notizie da gennaio. A bordo del primo aereo c'erano 14 persone, tra le quali 8 italiani. La collaborazione tra i tecnici e le diplomazie dei due Paesi servirà a fare chiarezza sui due casi.