Philadelphia, crolla palazzo: sei i morti

foto Twitter Correlati Il palazzo crollato nel centro di Philadelphia 07:26 - E' salito a sei morti e 14 feriti il bilancio del crollo di un edificio in demolizione nei sobborghi di Philadelphia, che ha seppellito con una pioggia di cemento e detriti un negozio accanto. Le ricerche ed i soccorsi sono proseguiti per tutta la notte ed il sindaco Michael Nutter ha detto che il numero delle vittime potrebbe ancora salire: "Non sappiamo quante persone fossero all'interno del negozio o sul marciapiede". - E' salito a sei morti e 14 feriti il bilancio del crollo di un edificio in demolizione nei sobborghi di Philadelphia, che ha seppellito con una pioggia di cemento e detriti un negozio accanto. Le ricerche ed i soccorsi sono proseguiti per tutta la notte ed il sindaco Michael Nutter ha detto che il numero delle vittime potrebbe ancora salire: "Non sappiamo quante persone fossero all'interno del negozio o sul marciapiede".

L'incidente è avvenuto intorno alle 10.45 locali, le 16.45 italiane. L'onda di detriti e mattoni ha investito in pieno un negozio di abiti usati dell'Esercito della Salvezza in una palazzina adiacente, di due piani. Le persone tratte in salvo erano in gran parte proprio in quel negozio, o sul marciapiedi di fronte, all'angolo della 22esima strada e Market Street, nel centro della città. Le cause del crollo non sono ancora chiare, ma la polizia ha affermato che si tratta di "un incidente industriale".



Il racconto dei testimoni - "C'è stato un gran boato, poi si è alzato un gran polverone e la terra ha iniziato a tremare", ha raccontato un ragazzo di 18 anni che era lì vicino in quel momento, Jordan McLaughlin, citato da diverse fonti di stampa sul posto. C'è stato anche chi ha temuto che si trattasse di un attentato. "Ho sentito un boato e la terra tremare, e poi le sirene della polizia. Il mio primo pensiero è stato il terrorismo", ha raccontato una donna, Kate Slyman.



Sindaco: "I feriti non sono gravi" - Per poter udire possibili invocazioni di aiuto, le squadre di soccorso e la polizia hanno bloccato tutto l'isolato e hanno allontanato gli elicotteri delle tv che rapidamente sono arrivati a sorvolare la zona per fare riprese dall'alto. Dagli schermi della Cnn, il sindaco Lemon ha affermato che i feriti non destano preoccupazioni: sono in condizioni stabili, sono tutti coscienti e parlano.